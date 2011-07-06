Фюле: Важно, чтобы все политсилы были вовлечены в диалог Украина-ЕС

Для европейской стороны очень важно, чтобы все политические силы в Украине и Евросоюзе были вовлечены в политический диалог Украина-ЕС. Об этом заявил Комиссар Еврокомиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ во время заседания Парламентского клуба Украина-ЕС в Страсбурге.

Как сообщила в комментарии УНИАН народный депутат Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО, 5 июля 2011 года в Страсбурге состоялось очередное заседание Парламентского клуба Украина-ЕС, который является форумом для неформального диалога между народными депутатами Украины и европарламентариями и объединяет группы друзей Украины и ЕС в Европейском Парламенте и Верховной Раде Украины. Участники Клуба, а это на сегодняшний день 45 членов Европарламента и 32 украинских депутата, которые представляют самые крупные парламентские фракции, декларируют стремление ускорить интеграцию Украины в ЕС.

В заседании клуба приняли участие министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и еврокомиссар Ш.ФЮЛЕ.

По словам И.ГЕРАЩЕНКО - одного из инициаторов встречи, во время заседания Ш.ФЮЛЕ отметил важность усиления неформального контакта между Европарламентом и Верховной Радой Украины. Еврокомиссар подчеркнул, что благодаря подобному диалогу в обоих парламентах будет расти понимание необходимости имплементации соглашений между Украиной и ЕС.

По словам И.ГЕРАЩЕНКО, во время дискуссии Ш.ФЮЛЕ сказал, что для европейской стороны очень важно, чтобы все политические силы в Украине и Евросоюзе были вовлечены в политический диалог Украина-ЕС. Еврокомиссар верит в сохранение позитивной динамики переговорного процесса по заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое будет включать положение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. „Успеху переговорного процесса будут способствовать всеобъемлющие реформы в Украине, в частности, избирательная, конституционная и судебная. Роль парламента и конструктивный диалог всех политических сил очень важен в этой связи”, - отметил Ш.ФЮЛЕ.

Он также сказал, что для Украины важен антикоррупционный опыт GRECO и выводы Венецианской комиссии. По его словам, ЕС внимательно следит за принятием антикоррупционного законодательства в Украине. Важно, чтобы система государственных закупок в Украине также отвечала принципам прозрачности и противодействия коррупции.

Также И.ГЕРАЩЕНКО рассказала, что во время дискуссии Ш.ФЮЛЕ выразил особую обеспокоенность ситуацией в отношении судебных процессов против представителей оппозиции в Украине. Он отметил, что судебные процедуры должны быть прозрачными и незаангажированными.

Еврокомиссар также подчеркнул важную роль парламентского Комитета по вопросам евроинтеграции в процессе адаптации законодательства Украины к европейским стандартам. При этом он отметил необходимость усиления работы комитета в направлении контроля над соответствием законов европейским нормам.

По словам И.ГЕРАЩЕНКО, Ш.ФЮЛЕ подчеркнул необходимость привлечения общественности к межпарламентскому диалогу, что, по его мнению, даст позитивную динамику в вопросе евроинтеграции. Он также высказался за усиление диалога между властью и оппозицией в Украине.

В свою очередь министр иностранных дел К.ГРИЩЕНКО заявил, что для исполнительной власти также важен диалог с парламентом, поскольку, несмотря на разные политические взгляды, тема евроинтеграции является объединяющей для общества. Он отметил прогресс Украины на пути к европейской интеграции и выразил убеждение, что такой диалог играет позитивную роль в разных аспектах евроинтеграции.

Значительную часть выступления К.ГРИЩЕНКО посвятил вопросу визового режима, его либерализации, который является важным для рядовых украинцев. Он также подчеркнул, что «парламентский клуб - это интересная дискуссионная площадка, к которой следует прислушиваться и исполнительной власти».