Кириленко: Янукович должен сразу отправить Табачника в отставку

Лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО считает сознательной антиукраинской провокацией уменьшение часов украинского языка в школе.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!», идет речь в обращении В.КИРИЛЕНКО к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

«Уменьшение количества часов украинского языка в начальной школе – это не просто очередной украинофобский шаг ТАБАЧНИКА, это сознательная антиукраинская провокация. И в первую очередь, на эту провокацию должен отреагировать гарант Конституции - немедленно подписав указ об отставке министра», - отмечается в письме политика.

«Сегодня ТАБАЧНИК с его патологической ненавистью ко всему украинскому - уничтожением истории, языка, закрытием украинских школ, уничтожением образования, превратился в серьезную угрозу национальной безопасности», - отмечает В.КИРИЛЕНКО.

В.КИРИЛЕНКО в своем обращении напомнил, что согласно Конституции, ответственность за действия правительства и чиновников несет Президент Украины.

«И если Президент Украины не разделяет украинофобских взглядов этого, с позволения сказать, министра, то он немедленно должен отправить его в отставку», - подчеркивается в обращении.