Представитель Януковича заверяет, что «наружку» Тимошенко проверят

Заявление экс-премьера Юлии Тимошенко относительно слежки и прослушивания будут проверены.

Такое мнение озвучил представитель президента в Верховной Раде, депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко в эфире 5 канала, отвечая на вопрос, будет ли проверен факт наблюдения.

"Я убежден, что будет. Любое прослушивание без санкции соответствующих органов и должностных лиц невозможно. Я убежден, что такое заявление лидера оппозиционной политической силы является, конечно, серьезным, для того чтобы остаться без соответствующей реакции", - отметил депутат.

"Такое заявление, как минимум, является основанием для серьезной проверки", - добавил он.

Как известно, в понедельник, придя в Печерский райсуд Киева, Тимошенко заявила, что за ней ведется слежка, а ее соратников прослушивают.

Украинская правда