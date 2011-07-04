Суд по делу Тимошенко объявил перерыв до 6 июля

Печерский районный суд Киева объявил перерыв до 6 июля в заседании по рассмотрению уголовного дела относительно газовых соглашений, возбужденного против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом суд частично удовлетворил ходатайство защитника Ю.ТИМОШЕНКО Николая ТИТАРЕНКО, который просил предоставить ему месяц для ознакомления с материалами дела, поскольку он недавно вошел в дело и без достаточного времени для ознакомления с ним не может предоставлять своей подзащитной качественные адвокатские услуги.

В то же время суд не учел ходатайства Ю.ТИМОШЕНКО о перенесении рассмотрения дела до конца недели в связи с заграничной командировкой другого ее защитника Сергея ВЛАСЕНКО. Это ходатайство суд не удовлетворил в связи с тем, что предоставленные объяснения относительно отсутствия С.ВЛАСЕНКО не являются уважительными.

Следующее судебное заседание должно начаться 6 июля в 10.00.