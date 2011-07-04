Тимошенко заметила за собой «наружку»

Лидер партии «Батькивщина», бывшая премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Служба безопасности Украины установила слежку за ней из-за опасения властей относительно ее побега за границу.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила сегодня перед началом судебного разбирательства ее дела в Печерском районном суде города Киева.

"Каждый день господин ХОРОШКОВСКИЙ, председатель Службы безопасности Украины, докладывает Президенту, что я вот-вот собираюсь сбежать за границу. И таким образом нагнетает вокруг этого судебного процесса еще дополнительные страсти. За мной ежедневно, 24 часа в сутки, следят специально оборудованные машины, наружка так называемая. Мы насчитали больше 20 машин, которые постоянно следят, где я нахожусь каждую минуту, а, кроме того, на прослушивание поставлены 17 телефонов моих, моих близких людей, коллег по работе", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО

По мнению лидера партии «Батькивщина», такие действия власти свидетельствуют о стремлении Президента и его окружении ввести в государстве авторитарный режим. «К сожалению, господин ХОРОШКОВСКИЙ вместе с ЯНУКОВИЧЕМ превратили Украину в полицейское государство. Но верю, что не надолго. И поэтому хочу сказать ЯНУКОВИЧУ и ХОРОШКОВСКОМУ: их мечты о том, что я уеду за границу от какого-то мнимого страха, являются просто пустыми мечтами. Я из своей родной страны никуда не уеду", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.