Тимошенко отказывается называть суду свою фамилию

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в очередной раз отказывается назвать суду свои личные данные, ссылаясь на то, что все они есть в материалах уголовного дела и в паспорте, который она предоставила суду.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания Печерского районного суда Киева председательствующий на процессе судья Родион КИРЕЕВ попросил Ю.ТИМОШЕНКО подняться, но она опять отказалась, в связи с этим судья в очередной раз сделал ей замечание, поскольку такие действия свидетельствуют о неуважении к суду.

Ю.ТИМОШЕНКО на просьбу судьи назвать свою фамилию, место регистрации и проживания, отметила, что «на данном этапе Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает выяснения личности, поскольку это делалось на предыдущем заседании».

Кроме того, добавила Ю.ТИМОШЕНКО, все мои личные данные есть в материалах уголовного дела и в паспорте, какой я предоставила суду.

Как сообщал УНИАН, на предыдущих заседание суда Ю.ТИМОШЕНКО также отказывалась называть свои данные.