Больного Цушко обманывают коллеги

Министру внутренних дел Василию Цушко немецкие врачи уже разрешили небольшие физические нагрузки, в том числе ходьбу и легкие пробежки. Об этом сообщил начальник ДОС МВД Украины Константин Стогний, добавив, что возвращения шефа в милиции ждут не ранее чем через неделю - другую. Сейчас он находится в отделении постинфарктной реабилитации. Кроме того, для Цушко все еще "фильтруют" оперативные сводки, стараясь не перегружать министра "тяжелой информацией". Никто в милиции пока не опровергает версию об отравлении Цушко, однако без шефа предпочитают об этом много не говорить: "У Василия Петровича есть своя версия происшедшего. По возвращении в Украину он, как мне известно, собирается сам все рассказать", - сообщил Стогний.

Как известно, Василий Цушко находится в клинике Святого Бернара в городе Хильдесхайм под Ганновером, куда попал после инфаркта. Ряд депутатов и близкий друг семьи Цушко адвокат Татьяна Монтян заявили, что министра отравили.

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