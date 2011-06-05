Движение «Стоп Цензуре!» призывает журналистов собраться в Межигорье, чтобы проконтролировать выполнение решения суда о запрете их акции.

Об этом говорится в заявлении движения «Стоп Цензуре!"

Как отмечается в документе, «движение «Стоп Цензуре!» считает абсурдным и неправовым решение Киевского окружного административного суда от 4 июня 2011 г. о запрета проведения мирных собраний возле резиденции Межигорье, где проживает Президент Виктор ЯНУКОВИЧ».

«Право на мирные собрания гарантировано Конституцией Украины, и не может ограничиваться. Запрет мирного собрания журналистов под прикрытием защиты права президента на отдых во внерабочее время смешон и лишен здравого смысла», - считают авторы заявления.

Они также отмечают: «Мы вынуждены отказаться от организации мирных собраний. И одновременно призываем наших коллег - представителей украинских медиа - 6 июня в 8:00 прийти и проконтролировать выполнение решения суда на месте».

Как напоминают в движении «Стоп Цензуре!», «Согласно новой редакции Закона "Об информации", гарантии для работы журналистов распространяется на любого, кто может документально подтвердить эту профессию (удостоверение работника СМИ, диплом журналиста или членский билет журналистской организации)».

Напомним, движение «Стоп цензуре» намеревалось 6 июня, в День журналиста, провести акцию с требованием выполнения обещания Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА показать свою резиденцию "Межигорье".

Журналисты планировали провести акцию в селе Новые Петровцы у въезда в президентскую резиденцию "Межигорье".

Сообщение об акции было подано в Новопетровский сельсовет в пятницу, 3 июня.

Новопетровский сельсовет подал в Киевский окружной административный суд иск на организаторов акции.

4 июня Киевский окружной административный суд удовлетворил иск Новопетровского сельсовета Вышгородского района Киевской области о запрете проведения акции возле резиденции Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА «Межигорье».

Во время пресс-конференции 4 июня 2010 по итогам 100 дней работы В.ЯНУКОВИЧ пригласил журналистов в Межигорье в свою резиденцию. "Собирайтесь, едем сейчас, без подготовки", - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Однако поездка так и не состоялась.