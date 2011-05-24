Послы ЕС и США после встречи с Пшонкой не сказали прессе ни слова
16:04, 24 мая 2011Политика
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Источник: говорили о Тимошенко
|Виктор Пшонка
Как передает корреспондент УНИАН, дипломатические автомобили с флажками Великобритании , Италии, США и других стран были припаркованы у входа в здание Генпрокуратуры.
Журналисты, которые находятся в Генпрокуратуре для участия в брифинге первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА, пытались узнать у послов иностранных государств, о чем шла речь во время встречи с В.ПШОНКОЙ, однако те от общения отказались.
В то же время, по данным представителей прокуратуры, среди прочего, на встрече с послами речь шла о деле экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.
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