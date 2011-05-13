Львову 22 июня грозит еще одно жестокое побоище?

Во Львове снова может случиться побоище, теперь уже 22 июня. В день начала Великой Отечественной войны в столицу Галичины опять хотят привезти красные знамена, на сей раз коммунисты — наши и российские, пишет газета «Сегодня».

«Еще более масштабные мероприятия» во Львове пообещал народный депутат Украины от КПУ Евгений ЦАРЬКОВ. «Мы хотим отметить эту дату на своей земле во Львове, которая имеет отношение к началу и окончанию войны», - заявил коммунист. Он уверен, что новой драки не будет, мол, товарищей будет много и они сами обеспечат правопорядок.

Националисты же уже готовы к новой войне, пишет газета. «Да они просто издеваются! Но в этот раз и нас тоже будет больше, посмотрим, чья возьмет», — грозится фан «Свободы» Игорь МЕЛЕХ.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2011 года горсовет Львова запретил развешивать красные флаги в День Победы.

22 апреля газета «Сегодня» написала, что «на празднование Дня Победы во Львове может произойти стычка между представителями разных политических сил». «На праздник Победы 9 мая во Львов «собирается приехать тысяча крымчан из партии «Русское единство» и одесситов из организаций «Дозор» и «Родына» с 15-метровым красным флагом. Националисты обещают встретить их «с кулаками», предупреждало издание.

6 мая Львовский окружной админсуд запретил проведение 9 мая в городе Львове каких-либо массовых мероприятий.

Несмотря на это, 9 мая после официальных мероприятий возле Холма Славы и Марсового поля во Львове состоялись столкновения между представителями патриотических сил и представителями КПУ, партий «Родыны», «Русского единства» и ветеранами.

По данным ВО "Свобода", во время столкновений во Львове были задержаны пять активистов и сторонников парторганизации «Свободы». Кроме того, в больницу попали двое ее членов. Одному, 1983 г.р., прострелили ногу, другому, 1988 г.р., милицейской дубинкой разбили голову, врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

В свою очередь, Львовская городская организация Партии регионов заявила, что вследствие нападения представителей ультраправых сил 9 мая во Львове пострадали члены городской организации Партии регионов, у которых на груди были георгиевские ленточки.