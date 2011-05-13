Тимошенко: льготный газ возможен лишь на политических условиях

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Украине могут предложить снижение цены на природный газ лишь на "специальных политических условиях".

Как сообщает официальный сайт Ю. ТИМОШЕНКО, об этом она заявила во время судебного заседания.

"Если мы хотим быть независимым, свободным, сильным государством, нам нельзя выпрашивать специальные цены, потому что под специальные цены нам всегда будут давать специальные политические условия", - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

При этом экс-премьер предложила суду приобщить к делу публичные заявления руководства России и Украины, в которых стороны признали выгодность газовых контрактов, заключенных в 2009 году. "Я прошу приобщить к делу заявления, которые делались президентом России и президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО о том, что для Украины является большим благом переход на рыночные цены, как на газ, так и на транзит, потому что это снимает политические крючки с Украины и выводит формирование цены на газ из политической плоскости в экономическую", - отметила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, действующая украинская власть сознательно в переговорах с Россией настаивает на установлении льготной цены на природный газ для Украины. "ЯНУКОВИЧ и АЗАРОВ сознательно не хотят договариваться о выгодной для Украины цене на газ, потому что их цель - довести до банкротства НАК "Нафтогаз Украины", создать предпосылки для того, чтобы Украина потеряла НАК "Нафтогаз" и газотранспортную систему, когда ее придется отдавать за долги, но мотивируя это высокой ценой на газ; а также создавать совместное предприятие с "Газпромом". Кроме того, уже можно увидеть и политические последствия: когда в связи с высокой ценой на газ нужно вступать в Таможенный Союз и вообще отдать всю государственную собственность Украины", - подчеркнула экс-премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что, преследуя ее за газовые соглашения, власть пытается, с одной стороны, переложить с себя ответственность за свои предательские действия, а с другой - обеспечить сверхприбыли своему олигархическому окружению.

"Сегодня, сдавая национальные интересы Украины, они не для народа Украины приобретают "льготные цены на газ", а для своей собственности, для своих предприятий, для олигархов, кланов, и это означает, что за счет сдачи национальных интересов просто будут сверхприбыли у определенного количества кланов, окружающих ЯНУКОВИЧА", - сказала экс-премьер.

Она также обратила внимание суда на то, что согласно постановлению Генеральной прокуратуры, ей выдвигается обвинение в том, что Украина вследствие подписанных в 2009 году соглашений получала весь объем природного газа по цене 450 долларов за тысячу кубических метров. "Если эту фальсификацию не уберут, то тогда вообще в стране нет ничего - ни суда, ни следствия... Явная ложь, и эта ложь возникает из двух документов, которые есть в уголовном деле, и которые сделаны уже сегодняшней Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой", - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, согласно справке комиссионной проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности НАК "Нафтогаз Украины" (от 11 апреля 2011 г.), которая была предоставлена по поручению действующего правительства и руководства Национальной акционерной компании, фактический средневзвешенный уровень цен на 2009 год составил 232,98 долларов за тысячу кубометров.

"Вы своих собственных экспертиз не читаете? Вы считаете, что в обществе невежды сидят? Средняя цена - 232,98 долларов, а в постановлении о возбуждении уголовного дела, вводя общество в заблуждение, написано 450 долларов... Зачем такой обман, и зачем тогда свои собственные экспертизы делать?", - отметила Ю. ТИМОШЕНКО.