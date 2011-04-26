Готова ли молодежь Украины идти на митинги (опрос)

Молодежь готова активно участвовать в политических процессах, чтобы быть услышанной властью.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, к такому выводу пришли эксперты института по итогам годовой программы международных социологических исследований «Студенты – образ будущего», проведенных в 2010-2011 гг. в Украине, России, Казахстане и Польше.

По данным опросов, молодежь полагает, что необходимо голосовать на выборах, чтобы власть ее услышала. В частности, в Польше так считает 51,9% молодых людей, в Казахстане – 40,7%, в Украине - 25,7%, в России – 25,5%.

Вместе с тем, 37,1% опрошенных молодых людей в Казахстане, 34,2% в Украине, 32,8% в России и 30,7% в Польше убеждены, что власть сможет услышать их требования на дебатах с политиками.

Необходимость участия для этого в демонстрациях, митингах отметили опрошенные молодые люли из Казахстана – 36,4%, Украины – 31,3%, России – 27,1%, Польши – 25,3%.

При этом в эффективность подписания петиций, обращений, в отличие от других стран исследования, верят польские студенты (42,2%). В среднем, каждый пятый студент полагает, что для того, чтобы быть услышанным властью, необходимо быть членом политической партии (Украина - 22,8%, Россия – 20,8%, Казахстан – 18,2%, Польша – 16,4%).

Комментируя результаты исследования, депутат Европарламента от Европейской народной партии Эльмар БРОК отметил, что влияние молодых европейцев в политической жизни уже возросло, и будет еще более очевидным в будущем. «Молодежь – это костяк европейского общества. Она может менять будущее наций через демократические процессы. Глобализация предлагает молодому поколению разнообразные возможности. Молодые европейцы выросли вместе, не зная границ, и способны принимать глобальные вызовы коллективно и с общей европейской идентичностью. Это прогресс по сравнению со старшими поколениями, для которых политические вопросы решались в рамках национальных границ», - сказал он.

В то же время, по мнению европарламентария, демографический фактор сегодня работает против Европы. «В связи с этим молодому поколению европейцев придется столкнуться с особыми вызовами. Между западными и восточными европейцами все еще существуют расхождения в понимании того, чем является европейская идентичность. Поэтому крайне важно работать и коммуницировать вместе в политике. Молодежь должна быть включена в глобальный политический процесс», - считает Э.БРОК.

В полном объеме результаты международного социологического исследования «Студенты – образ будущего» будут презентованы Институтом Горшенина в конце апреля 2011 года.

Международное социологическое исследование «Студенты – образ будущего» проводилось Институтом Горшенина с октября 2010 года по март 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 5 тыс. 155 студентов в 22 высших учебных заведениях четырех стран: Украины, России, Польши, Казахстана.