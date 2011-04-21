Напуганые «черновецкие» разбредутся кто куда, а Киевом будет руководить ПР?

Лидер Гражданского объединения «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК считает, что узурпация Партией регионов власти в Киеве может объединить оппозицию.

Об этом З.ШКИРЯК сказал, комментируя ситуацию, сложившуюся после отставки Секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО и избрания на эту должность Галины ГЕРЕГИ, сообщает пресс-служба политика.

Лидер Гражданского объединения «Новый Киев» заявил, что длительный системный кризис в киевской власти смогут решить только досрочные выборы мэра Киева и Киевсовета.

«Плач Ярославны» в исполнении Олеся ДОВГОГО меня абсолютно не поразил, и слезу не выбил. Его прощальное выступление стало еще одним проявлением цинизма по отношению к жителям Киева. Ведь именно он и его босс ЧЕРНОВЕЦКИЙ, на пару с регионалами и их сателлитами должны нести персональную ответственность за свои злодеяния, совершенные в столице», - отметил З.ШКИРЯК.

Политик убежден, что в сегодняшней ситуации не суть важно, кто избран новым секретарем Киевсовета, потому что для людей ничего не изменится.

«Бойня» за контроль над столицей закончилась полной победой ПР. Теперь они руководят и администрацией, и Киевсоветом. Для киевлян это означает одно: власть в столице полностью узурпируема наиболее непопулярной в городе политической силой, а это нонсенс. Ну, а напуганные «черновецкие» разбредутся кто куда и будут послушно выполнять волю своих старых-новых хозяев», - прокомментировал З.ШКИРЯК.

Он объяснил, что в Киевсовете остаются те же люди, тот же депутатский корпус. «Все те, кто отчаянно грабил город на протяжении многих лет. При этом «киевский князь» Александр ПОПОВ сознательно «заговаривает» киевлян мнимыми успехами. Несмотря на его «сладкое пение», ситуация в столице критическая: тарифы непомерно повышаются, цены на продукты и бензин растут, городской бюджет – пустой. От пробок, заторов, многочасового перекрытия движения для проезда «мажоров» от власти у киевлян уже «срывает крышу». Для примера, средняя зарплата киевского врача сегодня занимает 29-е место (!) среди бюджетников. И это у людей, которые ответственны за наши жизни... А власть вместо того, чтобы заниматься решением насущных проблем городской общины, устраивает политические интриги и внутренние разборки», - отметил лидер «Нового Киева».

З.ШКИРЯК уверен, что в таких условиях ситуацию решат только досрочные выборы Киевсовета и мэра столицы, которые могли бы состояться не позднее осени 2011 года.

«Нынешняя ситуация в Киеве может объединить настоящие оппозиционные политические силы и движения. Это может стать лакмусовой бумажкой для политиков... Столица всегда была форпостом демократии и свободы. Именно здесь должны состояться консолидация усилий и координация действий в борьбе с полной узурпацией власти и уничтожением демократии», - считает З.ШКИРЯК.

По его мнению, сегодня все, кто готов бороться с режимом, должны отбросить собственные амбиции и подать друг другу руку.

«Не время выяснять, кто лучше, кто хуже, кто более умный, а кто более сильный. Нужны общие спланированные действия, акции, протесты. Другие методы не работают. Столица нуждается во власти киевлян, а не власти чужестранцев. Мы должны отстоять Киев, чтобы сохранить страну", - заявил политик.

Он уверен, что, выступив единым оппозиционным фронтом, при поддержке жителей города, абсолютно возможно добиться досрочных выборов в столице. Это станет сигналом к реальному объединению во имя победы, сначала в Киеве, потом в стране.

«Рано или поздно в Украине возможна новая революция, и если она произойдет, то начнется именно в Киеве. Но сначала она должна произойти в сознании людей, а для этого нужно сформировать настоящую, сильную альтернативу действующей власти. Иначе мы рискуем потерять страну», - просуммировал З.ШКИРЯК.

Как сообщал УНИАН, досрочные выборы Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета требуют «УДАР Виталия Кличко» и «БЮТ-Батькивщина». Вместе с тем, проект закона о проведении досрочных местных выборов в столице Николая ТОМЕНКО не был поддержан в Верховной Раде. 7 апреля Верховная Рада Украины отказалась принять решение о проведении досрочных выборов мэра Киева и городского совета. За принятие соответствующего постановления проголосовало лишь 55 народных депутатов из 387, зарегистрированных в сессионном зале.

Выборы предлагалось провести 19 июня 2011 года.