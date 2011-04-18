Партия регионов подписала договор о сотрудничестве с Компартией Китая

Партия регионов и Коммунистическая партия Китая подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ был подписан в Пекине в рамках визита в Китайскую Народную Республику украинской делегации во главе с премьер-министром Украины, лидером ПР Николаем АЗАРОВЫМ, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

Как отмечается в сообщении, подписи под документом поставили заместитель председателя Партии регионов Леонид КОЖАРА и заместитель заведующего отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чень ФЕНСЯН.

Подписанию соглашения предшествовала встреча главы украинского правительства с членом постоянного комитета политбюро ЦК КПК Хе ГОЦЯНОМ и представителями Компартии КНР. Н.АЗАРОВ охарактеризовал эту встречу как очень содержательную. В ходе встречи, рассказал он журналистам, речь шла о сотрудничестве между партиями, об обмене опытом, делегациями, а также о том, как в Китае налажена борьба с коррупцией.

В свою очередь, Л.КОЖАРА назвал подписание соглашения между ПР и КПК неординарным событием. Он также отметил, что сегодня ПР развивает дружеские отношения с другими партиями как на Западе, так и на Востоке.