Мэр Донецка не слышал от нардепов ни одного замечания к закрытию школ

Комиссия Верховной Рады во главе с председателем политсовета партии «Наша Украина» Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО приезжала в Донецкую область, изучила вопрос закрытия школ в Донецке и других городах региона, но «никаких замечаний» органам местной власти не высказала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО заявил сегодня журналистам после сессии городского совета, комментируя решение депутатов горсовета закрыть в городе три общеобразовательные школы №№111; 121 и 154.

«Вы знаете, что была комиссия Верховной Рады, и комиссия эта была в основном из оппозиционных депутатов. Они проверили все вопросы и все факты, к которым обращались те или иные представители, и комиссия на месте детальнейшим образом ознакомилась, - объяснил мэр. - Они посмотрели те школы, которые закрываются, и обстоятельства, по которым школы закрываются, и посмотрели те объекты, куда учащиеся (переводятся), в какие школы и в каких условиях они будут учиться, и рассмотрели все стороны вопроса, и никаких замечаний ими к органам местного самоуправления не было высказано».

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО уточнил, что в эту комиссию входили В.НАЛИВАЙЧЕНКО, народный депутат от НУ-НС Лилия ГРИГОРОВИЧ «и все остальные».

Как сообщал УНИАН, представители «Нашей Украины» во главе с председателем политсовета партии Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО 3 марта посетили Донецкую область, где сложилась критическая ситуация вокруг закрытия школ. В частности, они встречались с родителями и учителями школы № 111 в Петровском районе Донецка и школы №44 г. Макеевки. На этой встрече В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвал закрытие школ в Донецкой и Луганской областях «грубым экспериментом» и дискриминацией данных регионов. Он пообещал остановить закрытие школ.

Ранее, 18 февраля 2011 г., народные депутаты от «Нашей Украины» зарегистрировали в парламенте проект постановления “О введении моратория на закрытие общеобразовательных учебных заведений”. 23 марта по инициативе партии «Наша Украина» в Киеве состоялась пресс-конференция, посвященная проблеме закрытия украинских школ в Донецкой области, в которой приняли участие представители родительских комитетов.

Справка УНИАН. в Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание.