Украинские офицеры считают, что Мельниченко присягу не нарушал

Председатель ВОО "Всенародный фронт спасения Украины", председатель независимого профсоюза военнослужащих Украины Александр ЛАЛАК, член Союза офицеров Украины, депутат Запорожского городского совета Анатолий ШЕВЧЕНКО и бывший полковник военной разведки Петр НЕДЗЕЛЬСКИЙ считают, что экс-майор Управления госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО не нарушал воинской присяги, разглашая содержание аудиозаписей, сделанных в кабинете бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛАЛАК, А.ШЕВЧЕНКО и П.НЕДЗЕЛЬСКИЙ заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Есть воинская присяга Вооруженных сил Украины. Здесь нет ни одного слова о каком-то Президенте, которому должен был бы присягать Николай МЕЛЬНИЧЕНКО как офицер и кто-либо из нас. Мы присягали на верность народу Украины", - сказал П.НЕДЗЕЛЬСКИЙ.

Кроме того, по его словам, согласно 115 статье Дисциплинарного устава ВСУ, военнослужащий, в случае выявления фактов нарушения действующего законодательства, должен доложить об этом своему непосредственному руководству или направить письменную жалобу старшему командиру, министру обороны и в другие органы государственной власти.

"Что сделал МЕЛЬНИЧЕНКО? Он обратился к народному депутату Александру МОРОЗУ, то есть в такой орган власти, как Верховная Рада", - добавил он.

"МЕЛЬНИЧЕНКО действовал честно и порядочно. Он действовал так, как ему подсказывала офицерская честь", - убежден А.ЛАЛАК.

А.ШЕВЧЕНКО считает "аморальными" заявления бывших военнослужащих, которые сейчас стали на защиту Л.КУЧМЫ и требуют возбуждения уголовного дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

"Мы поможем Николаю МЕЛЬНИЧЕНКО в этой его очень опасной борьбе. Мы его считаем героем, потому что он ради спасения Украины, зная те факты, принял такое решение, записал и обнародовал эти пленки", - отметил он.

В свою очередь, П.НЕДЗЕЛЬСКИЙ выразил убеждение, что такие военнослужащие должны быть исключены из Союза офицеров. "Я думаю, что мы будем затрагивать вопрос об исключении их из Союза офицеров", - допустил бывший военнослужащий.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля генерал-лейтенант, бывший заместитель председателя СБУ Александр СКИПАЛЬСКИЙ и генерал-лейтенант, председатель партии "Отчизна" Вилен МАРТИРОСЯН заявили о необходимости нарушения в рамках расследования убийства журналиста Георгия Гонгадзе уголовного дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

В частности, А.СКИПАЛЬСКИЙ назвал позитивным тот факт, что новая украинская власть решила провести новое расследование по этому делу, но "вместе с тем нужно расследовать и действия Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, который нанес вред Украине, и это расследование обязано выявить лиц, которые за ним стояли все эти годы".

В свою очередь, В.МАРТИРОСЯН сообщил, что впоследствии будет проведено совещание офицеров для постановки вопроса о лишении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО звания майора.

Осенью 2000 года А.МОРОЗ обнародовал в Верховной Раде записи, якобы сделанные Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в кабинете Л.КУЧМЫ. По утверждению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, в записях речь идет об устранении журналиста Г.Гонгадзе.

22 марта 2011 года первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. По словам первого заместителя генпрокурора, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству Г.Гонгадзе.

Р.КУЗЬМИН заявил, что записи Н.МЕЛЬНИЧЕНКО признаны вещественными доказательствами по делу.