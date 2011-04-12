Путин гнет свою "таможенную" линию

Председатель правительства РФ Владимир ПУТИН считает, что Украине не стоит опасаться проблем с Европейским Союзом в случае присоединения к Таможенному союзу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Что касается опасений, о которых вы говорили, связанных с Таможенным союзом, то в отношении самого Таможенного союза и политики Таможенного союза в отношении третьих стран я больших проблем не вижу, они не должны возникнуть и не будут возникать. Вопрос конечно в том, о чем может договориться Украина со своими партнерами в рамках создания зоны свободной торговли с Евросоюзом», - сказал В.ПУТИН.

При этом он отметил, что уровень таможенной защиты стран Таможенного союза около 10,5%, а уровень таможенной защиты Украины как члена ВТО – 4,5%.

«У нас возникает опасение, что если на таких же условиях будет создана и зона свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом, то значительная часть товаров не будет востребована на внешних рынках, а эти товары могут начать поступать из Украины на нашу таможенную территорию. И в этом случае нам придется вводить защитные меры», - сказал В.ПУТИН.

При этом он подчеркнул, что в ходе переговоров о создании зоны свободной торговли нужно вести открытую дискуссию по всем экономическим вопросам. «Мы должны об этом говорить прямо и своевременно, и с открытыми картами работать и с Украиной, и с Россией, и с Казахстаном, и Беларусью, и Европейским Союзом. Мы все должны карты открыть и честно посмотреть, что у нас на столе. И только таким образом можно найти решения, которые будут приемлемы для всех», - сказал российский премьер.

В.ПУТИН также отметил, что Россия тоже ведет переговоры о ЗСТ с Евросоюзом.

Как сообщал УНИАН, Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установлению единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

15 марта на пресс-конференции в Минске премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал, что создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом может негативно отразиться на экономических отношениях Украины с Россией, Беларусью и Казахстаном.

7 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2011 году», сказал, что Украина хочет сотрудничать с Таможенным союзом по схеме “три плюс один”.

По убеждению Президента, это позволит обеспечить реальный курс на сближение европейского и евразийского экономических пространств.

Он отметил, что евроинтеграционный курс не был и не будет препятствовать развитию стратегического партнерства Украины с РФ.

Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году. В начале 2008 года, после вступления Украины во Всемирную торговую организацию, стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговле, которое должно стать составной частью соглашения об ассоциации.

22 марта первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что в первом полугодии 2011 года Украина закончит переговоры с Европейским Союзом о соглашениях о зоне свободной торговли и безвизовом режиме.