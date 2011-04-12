Киевлян призывают отстоять Андреевский спуск

Председатель постоянной комиссии Киеврады по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ заявляет, что после проведения реконструкции Андреевский спуск может потерять свою уникальность.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.Бригинца.

Депутат Киеврады убежден, что проект реконструкции, который планирует реализовать столичная власть, полностью размывает саму суть улицы “Андреевский спуск”.

“Улица станет чем-то другим, чем сейчас, она отнюдь не будет художественной артерией, любимым местом прогулок киевлян и наших гостей”, - отмечает А.Бригинец.

По его данными, проект прямо гласит, что на спуске планируется возвести 6 новых зданий, среди которых: офисный центр (Андреевский спуск, 10-б), здание с рестораном, выставочным залом и апартаментами (Андреевский спуск, 6), 11-этажный гостиничный комплекс с паркингом и ресторанами (Андреевский спуск, 14-16), а "Замок Ричарда" планируется переоборудовать под гостиницу.

“Эти застройки и другие проблемы в последнем из вариантов "Концепции реставрации и ремонта застройки, реконструкции инженерных сетей и благоустройства территории Андреевского спуска в Подольском районе Киева" вынудили Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия его полностью раскритиковать”, - подчеркнул депутат.

По словам А.Бригинца, эксперты единодушно выступили против любого нового строительства на Андреевском спуске, в том числе и на тех участках, которые уже выделены властью под застройку.

“Я шокирован предложениями относительно так называемого благоустройства Андреевского спуска. Творение Растрелли, жемчужина спуска - Андреевская церковь - исчезнет! То есть, за новостройками церковь перестанет доминировать, как в свое время исчезла доминация Лаврской колокольни из-за того, что пространство склонов облепили небоскребы. В голове не укладывается! В Москве панораму Кремля защищают на законодательном уровне, а у нас нашу гордость прячут за уродливыми высотками”, - заявил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры.

По словам А.БРИГИНЦА, основная проблема Андреевского спуска заключается в том, что улица до сих пор не признана Министерством культуры памятником градостроения, хотя Главное управление охраны памятников давно подало соответствующую заявку. По его мнению, министерство медлит с принятием соответствующего решения, чтобы застройщики успели построить свои высотные дома, а затем улицам откажут в статусе, ссылаясь на расположение “омерзительных новостроек”.

Кроме того, по данным А.БРИГИНЦА, еще один весомый недостаток проекта реконструкции Андреевского спуска заключается в том, что улица может превратиться в транспортную магистраль. На сегодняшний день проезд на улице запрещен, напомнил он. По данным депутата, в проекте предусмотрена установка не постоянного, а динамичного заграждения, что будет позволять движение тем, у кого есть специальные пропуски. В то же время А.БРИГИНЕЦ убежден, что охранники будут пропускать всех - кого за деньги, кого по пропуску - от постояльцев тех же гостиниц до VIP-персон, спешащих с Десятинной на Подол.

Также, по его данным, проектом предусмотрено изменение уникального покрытия улицы. “Историки волосы на себе рвут: спуск вымощен по уникальной технологии. Покрытие выложено дугой не просто так. Таким образом, дождевые воды стекали во рвы на обочине и текли вниз, а не оставались лужами посреди дороги. Эта технология строительства напоминает водосточные желоба под крышей. Примеров таких улиц в городах мира не существует, и мы должны были бы защитить историческое наследие, рассказывая об особенностях своего города туристам”, - объяснил А.БРИГИНЕЦ.

По его словам, мостовой угрожает опасность и из-за прокладки коммуникационных сетей, которые, согласно проекту, должны проходить непосредственно под дорогой. В то же время, как утверждают эксперты, существует другая технология обновления труб и кабелей без разрушения покрытия дороги, но такой вариант, хоть и снимает техногенную нагрузку, стоит дороже.

Отдельно А.БРИГИНЕЦ обращает внимание на еще одну проблему: сотни грузовиков со строительными материалами и немало техники для строительства новых гостиниц не только будут портить покрытие и экологию, не только надолго закроют спуск для туристов, но и будут способствовать увеличению нагрузки на склоны.

“Но до сих пор члены Консультативного совета в глаза не видели ни программы, ни даже планов укрепления склонов. Такое впечатление, что никто не задумывается над тем, что склоны являются неотъемлемой частью самого спуска”, - отметил А.БРИГИНЕЦ.

Кроме того, по информации А.БРИГИНЦА, проект реконструкции предусматривает установление целого ряда МАФов вдоль улицы, в которых будут продаваться сувениры и работы художников.

“Таким образом, внешне улица-ярмарка превратится в постоянный МАФ-рынок”, - подытожил он.

“Именно поэтому призываю общественность города не реагировать на сладкие речи чиновников, а отстаивать одну из наших святынь от горе-коммерсантов”, - добавил А.БРИГИНЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 16 марта с.г. председатель КГГА Александр ПОПОВ сообщил, что городская власть планирует начать реконструкцию Андреевского спуска уже в этом году, и завершить к Евро-2012. По его словам, на реализацию проекта необходимо около 150 млн. грн.

На то время проект реконструкции находился на согласовании специалистов и экспертов.