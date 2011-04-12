Клюев встретился с замом Путина - подробностей не дают

Короткая информация на портале Кабмина

Сегодня, 12 апреля, в Киеве состоялась встреча первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА и первого заместителя главы Правительства Российской Федерации Игоря ШУВАЛОВА. Об этом сообщает Правительственный портал. Однако никакие подробности встречи не сообщаются.

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