Клюев встретился с замом Путина - подробностей не дают
16:28, 12 апреля 2011Политика
1689 0
Короткая информация на портале Кабмина
Сегодня, 12 апреля, в Киеве состоялась встреча первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА и первого заместителя главы Правительства Российской Федерации Игоря ШУВАЛОВА.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Однако никакие подробности встречи не сообщаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter