Главе блока Черновецкого светит 10 лет за разбой?

Главе фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Денису Комарницкому грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает ЛИГАБизнесИнформ со ссылкой на источник в киевской милиции.

По сообщению сотрудника правоохранительных органов, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Комарницкого по ст.187 ч.2 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

"Это дело 5-летней давности. Еще в 2006 году Комарницкий был вовлечен в разборки в бизнес-кругах, которые стали причиной возбуждения уголовного дела. Насколько мне известно, в этом деле также фигурирует зять Черновецкого (Вячеслав Супруненко)", - сообщил источник.

Источник не смог пояснить, почему это дело "всплыло" именно сейчас.

Как известно, 8 апреля сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Киеве задержали Комарницкого.

На прошлой неделе глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов заявил, что при мэре Леониде Черновецком из бюджета Киева украден 71 миллиард гривен.

Он также выразил уверенность, что организаторы "грандиозных афер" с коммунальным имуществом столицы должны быть наказаны.

Украинская правда