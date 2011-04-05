Регионал: Команда Попова не нравится Довгому, поскольку мешает воровать

«Команда главы Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА не нравится секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ, поскольку мешает воровать».

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал народный депутат Украины от Партии регионов, бывший мэр Кременчуга Олег НАДОША, комментируя последние заявления О.ДОВГОГО.

«Команда А.ПОПОВА не нравится О.ДОВГОМУ, поскольку мешает воровать. Не надо путать себя с Киевсоветом», - сказал О.НАДОША.

Обращаясь в О.ДОВГОМУ, депутат-регионал сказал: «Вы, вместе с «папой Леней» (речь идет о Киевском городском голове Леониде ЧЕРНОВЕЦКОМ – УНИАН), пытались вызвать А.ПОПОВА «на ковер», чтобы поставить под контроль. Но это вам не удалось, поскольку А.ПОПОВ – человек слова и человек дела. И это стали замечать киевляне».

«Хватит прятаться за политикой. Верните людям то, что украли. И лучше добровольно. Не стоит ждать, пока следователь постучит в двери», - заявил О.НАДОША.

Как сообщал УНИАН, 31 марта на сессии Киевсовета А.ПОПОВ раскритиковал работу Совета, заявил о значительном ущербе, нанесенном общине в результате принятых им неправомерных решений об отчуждении земель и недвижимости.

По данным А.ПОПОВА, в период с 2007 года по июль 2010 года территориальная община города потеряла 3500 гектаров земли, оценочная стоимость которых составляет 75 млрд. грн. По преступной схеме, которая на протяжении многих лет действовала в городе, выделенные земельные участки мгновенно несколько раз перепродавались и в конечном итоге были сконцентрированы в руках нескольких лиц, отметил председатель КГГА.

Во время выступления А.ПОПОВ выразил предположение, что незаконные разрешения на землеустроительную документацию при отводе земель в столице предоставляли заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета О.ДОВГИЙ или сам мэр Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Сегодня, 5 апреля, О.ДОВГИЙ заявил: «Я считаю, что у А.ПОПОВА на сессии получился не отчет, а обвинительная речь. И мы готовы списать это на недоработку помощников. Думаю, кому-то выгодно спровоцировать меня на конфликт с КГГА, но я, напротив, настроен на конструктив».

Ранее О.ДОВГИЙ отмечал, что “сценарий конфронтации” в Киевсовете инициировали заместители А.ПОПОВА, которые боятся потерять должности. О.ДОВГИЙ предполагает, что это можно объяснить тем, что отдельные чиновники КГГА восприняли замечания депутатского корпуса к их работе как угрозу потерять свои должности: «Они решили избавиться от проблемы, убедив Александра Павловича (ПОПОВА) снять меня с должности секретаря городского совета, раздуть скандал и противостояние».