В Париже создан Европейский еврейский парламент

13:24, 05 апреля 2011
Политика
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Будет состоять из 120 депутатов

В Европе создан Европейский еврейский парламент, который будет состоять из 120 депутатов. Такое решение, как сообщает Mignews,  озвучено на состоявшемся в Париже крупнейшем европейском еврейском форуме, в котором принимали участие делегаты из 28 стран Европы и многих других стран мира.

Делегаты форума поручили специальной комиссии во главе с президентом Европейского еврейского союза (EJU) Игорем Коломойским (Украина) и лидером евреев Франции Пьером Беснану согласовать условия работы парламента и его статус со штаб-квартирой Европарламента в Брюсселе.

 

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