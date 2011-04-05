В Париже создан Европейский еврейский парламент

В Европе создан Европейский еврейский парламент, который будет состоять из 120 депутатов. Такое решение, как сообщает Mignews, озвучено на состоявшемся в Париже крупнейшем европейском еврейском форуме, в котором принимали участие делегаты из 28 стран Европы и многих других стран мира.

Делегаты форума поручили специальной комиссии во главе с президентом Европейского еврейского союза (EJU) Игорем Коломойским (Украина) и лидером евреев Франции Пьером Беснану согласовать условия работы парламента и его статус со штаб-квартирой Европарламента в Брюсселе.