Колесников считает, Гарнюню и Спрытко могли придумать «ветераны Рейха»

Вице-премьер министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ отмечает, что ему не нравятся символы позиционирования Украины за рубежом Гарнюня и Спрытко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своей пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, какое у него отношение к символам бренда “Украина”.

Он уточнил, что Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года не имеет к этому никакого отношения.

“Это МИД Украины объявлял этот конкурс. Мне не нравятся эти символы. Такое впечатление, что конкурс проходил между ветеранами или МИД, или Рейха, - это им виднее”, - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, 25 марта с.г. Министерство иностранных дел Украины презентовало Стратегию позиционирования Украины за рубежом, которая была разработана компанией CFC Consulting по заказу МИД.

На мероприятии были представлены персонажи-символы бренда «Украина» - мальчик Спрытко и девочка Гарнюня. Как отмечалось на презентации, персонажи выполнены в популярном стиле «аниме», ориентированном как на детскую, так и на взрослую аудиторию.