Мельниченко говорит, решил писать Кучму, когда «застрял» в его шкафу

Майор Николай Мельниченко стал записывать президента Кучмы после того как случайно оказался в его шкафу.

Об этом он рассказал в интервью "Известиям в Украине".

"Я отвечал за охрану Кучмы. У Леонида Даниловича был в кабинете шкаф, где мог спрятаться человек и убить президента. Меня игнорировали все, кому я про это говорил. Однажды я решил проверить и сам спрятался в этом шкафу", - рассказал Мельниченко.

"Это был просто эксперимент. Но я не успел выбраться — неожиданно в кабинет вошел Кучма. Выходить при нем я побоялся и несколько часов простоял в шкафу. За это время я услышал такое! В тот день разговор шел об избирательной компании Кучмы", - вспомнил майор.

После этого, по словам Мельниченко, он "стал плохо спать", у него была депрессия и он думал "пристрелить" Кучму.

"Тогда я решил записывать Леонида Даниловича. И вы даже не представляете, как это было страшно", - заявил майор.

На замечание, что в историю со шкафом крайне трудно поверить, Мельниченко заявил, что "часто доказывал все експериментально".

"Когда-то, задолго до истории со шкафом, я поехал в Крым — смотреть, как организована охрана Леонида Даниловича. Там все было серьезно. Несколько колец охраны. Я посмотрел планы. Вижу: за забором котельная, которую никто не охраняет. А от нее в дом идет теплотрасса. Я туда полез, а там проходной двор", - заявил он.

"Тогда я позвал Женю (начальник охраны экс-президента Украины Леонида Кучмы Евгений Астафьев. — "Известия в Украине"), и мы организовали покушение на Кучму. Условно, конечно. Открыли люк и беспрепятственно прошли в дом. Так я показал уязвимое место. Тоже произошло и со шкафом", - заявил Мельниченко.

По его словам, первый раз во время прослушки Кучмы он спрятал диктофон не под диваном, а в комнате отдыха, но расстояние было большое и ничего не было слышно.

"И тогда я начал подкладывать его все ближе и ближе к кабинету Кучмы. Например, когда-то я прятал диктофон под панелью над батареей. Там он мог лежать несколько суток. Но качество тоже было плохое, ведь расстояние 7—8 метров. И потом я понял, что все гениальное просто, и начал прятать диктофон под диван. Это было самое близкое место", - уверил майор.

По его словам, у него были "разные модели диктофонов", которые он прятал "не только в кабинете, но и в разных залах: рабочий кабинет, обеденный зал, где экс-президент ел в узком кругу, зал заседаний".

"Я четко следил за графиком уборщиц. Чтобы они не задели диктофон шваброй, я заходил утром забирал его, а потом заносил и прятал опять", - сказал Мельниченко.

Украинская правда