Кравчук: чем будет хуже, тем больше будет авторитет Тимошенко

Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК предупреждает власть о росте авторитета лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО в случае продолжения давления на нее.

Об этом он сказал в интервью “Украинской правде”.

«Если власть будет действовать как сейчас, то Юлия Владимировна будет набирать авторитет. После выборов он начал быстро снижаться, потому что люди верили в выполнение новой властью запрограммированных шагов. Но когда начали делать реальные действия, власть стала переносить вину на предшественников”, - сказал Л.КРАВЧУК.

По его словам, “два уголовных дела против Ю.ТИМОШЕНКО – по поводу Киотского протокола и медицинских автомобилей - абсолютно не выводят меня на мысль, что она взяла эти деньги себе. Если следователи не доведут прямой причастности премьера, то это дело может быть в пользу авторитета Юлии ТИМОШЕНКО”. “А если на этих двух эпизодах попытаться ее посадить, тогда ТИМОШЕНКО станет лидером Украины. Реформы – это всегда горько и сложно. И чем будет хуже и сложнее - а оно так и будет! - тем больше будет расти авторитет ТИМОШЕНКО. Особенно, если ее попробуют посадить”, - сказал Л.КРАВЧУК.