Тимошенко о революции, Януковиче, Ющенко, Европе и старой модели

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что политика действующего Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА может привести к социальному взрыву в стране.

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала в интервью телеканалу Euronews.

"Когда люди доводятся до отчаяния и, кроме революции, не остается иного пути, вот тогда на самом деле страны могут взорваться. Украина также сегодня новым Президентом ведется к такому состоянию. Люди возмущены, они хотят иметь право влиять на политику, они не хотят быть обездоленными", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время на вопрос, нет ли вины Европы в том, что Помаранчевая революция была проиграна, лидер партии "Батькивщина" ответила: "Европа абсолютно не несет здесь никакой вины. Я думаю, что политик, которого страна пробовала через революцию наделить властью, оказался слабым к испытаниям, к соблазнам возвращения в старую модель "олигархия плюс политика". Это подвело украинскую революцию".

"На самом деле украинцы не утратили веру. Да, они определенным образом разочарованы, но в то же время, даже сравнивая последние пять лет после революции с сегодняшним днем, они знают, что у них было на порядок больше свободы во всех сферах их жизни и на порядок больше справедливости", - уверена Ю.ТИМОШЕНКО.