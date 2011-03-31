В субботу, 2 апреля, в 11.00 в УНИАН состоится мастер-класс «Сколько ты стоишь? - Власть денег с Людмилой Богуш». Его проведет самый популярный в Украине специалист по управлению временем Людмила БОГУШ.

Л.БОГУШ - бизнес-тренер, автор более 200 статей и публикаций в СМИ, учредитель Студии управления временем BogushTime. В 2009 году создала Международный социальный он-лайнпроект "Amplifier. Усилитель жизни", направленный на усиление главных областей жизни человека, участниками которого стали уже более 4000 человек из разных стран мира.

Мастер-класс состоится в рамках проекта «Лаборатория «Сделай себя сам», который стартовал в УНИАН 1 марта этого года. Организаторы проекта - агентство УНИАН, Институт одаренного ребенка и Мастерская конструирования личности Валентина БАДРАКА. О том, какие возможности откроет проект перед всеми заинтересованными людьми, шла речь в материале «Как стать Джорджем Соросом за субботу и воскресенье».

В рамках проекта занятия Лаборатории уже провели: автор известных книг по самосовершенствованию В.БАДРАК; доктор экономических наук, автор школы синергетического эффекта «2+2=5» Анатолий ДМИТРЕНКО; а также один из самых востребованных в Украине экспертов по системному развитию личности и бизнеса Ицхак ПИНТОСЕВИЧ. (Подробнее смотрите страницу «Семинары» на сайте УНИАН).

Запись на мастер-класс Л.БОГУШ и вопросы оплаты - по тел. 044 279 33 53, 093 932 37 24 или по эл. почте: vika@unian.net.

Семинары и тренинги проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4.