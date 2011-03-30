Житомирский губернатор, говорит, что если надо, из ПР выйдет

Глава Житомирской областной государственной администрации Сергей РЫЖУК готов выйти из Партии регионов после принятия Верховной Радой нового закона "О государственной службе".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.РЫЖУК заявил журналистам в Житомирском районе.

По его словам, этот законопроект "О государственной службе", предложенный Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, уже обсужден с активом Житомирской областной организации Партии регионов, председателем которой является С.РЫЖУК.

"Мы поддерживаем такое предложение Президента, однако это совсем не означает, что в случае принятия упомянутого закона и массового выхода губернаторов и руководителей других уровней из Партии регионов эта политическая сила потеряет многих мощных руководителей", - сказал С.РЫЖУК.

При этом он отметил, что упомянутые руководители будут "выполнять волю партии через законы, которые подает Президент Украины, Кабмин и которые принимает Верховная Рада, через реформу самоуправления и через административную реформу".

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЯНУКОВИЧ зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О государственной службе", в котором предлагает запретить госслужащим быть членами политических партий.