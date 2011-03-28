Команда Черновецкого раздала за бесценок земель на 70 миллиардов?

В Киеве в предыдущие годы власть раздала за бесценок земель столицы на 70 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ сегодня во время расширенного аппаратного совещания Киевской городской госадминистрации.

"У нас впереди огромная, серьезная работа относительно того, чтобы мы вернули активы города. Очень серьезная работа. И профессионализм нужен, и патриотизм нужен. Мы за... Ну, я говорю мы, потому что мы же все ответственны за власть и предыдущую тоже... На 70 млрд. грн. - отчуждения земли и 4 млрд. – в бюджет города. Нормальная ситуация?.. Проводим аукционы, нечего выставить. За бесценок все роздано физическим лицам, большая из них часть – не киевляне и никогда ими не были и не знают, что им эти участки предоставлялись...", - сказал А.ПОПОВ.

Как сообщалось, по данным газеты «Зеркало недели Украина» (№10 от 19 – 25 марта), в Киеве завершено расследование махинаций с землей командой Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Сообщается, что на сегодня силовики имеют в своем распоряжении окончательные результаты мониторинга группы экспертов, которая работала в КГГА.

Ссылаясь на достоверный источник в правоохранительных органах, издание сообщает, что группа изучала «успехи» Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО «и его молодой команды» за период 2007-2010 годов. В поле зрения были - земля, объекты коммунальной собственности, а также инвестиционные проекты.

Согласно результатам мониторинга, более чем 2 211, 62 га земли предано в аренду (подставным лицам и фирмам-однодневкам); продано - 280 га земли (без конкурса, как правило, по заниженной стоимости и инсайдерским аукционам); выведено из коммунальной собственности около 700 объектов - через организованные судебные решения.