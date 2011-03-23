Кучму опять вызвали на допрос

В четверг, 24 марта, бывший Президент Украины Леонид КУЧМА должен явиться на очередной допрос в Генеральную прокуратуру.

Об этом сообщает сайт Президентского фонда Леонида Кучмы “Украина”.

Как уточняют в фонде, в постановлении Генпрокуратуры, с которым Л.КУЧМА ознакомился сегодня, говорится о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса Украины 1960 года.

“Завтра на 10.00 Л.КУЧМУ опять вызывают в Генеральную прокуратуру”, - сообщили в фонде “Украина”.

Как сообщал УНИАН, 22 марта первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. По словам первого заместителя генпрокурора, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Р.КУЗЬМИН также сообщил, что Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.