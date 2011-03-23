Тимошенко полетела в Брюссель чартерным рейсом

Чартерный перелет Юлии Тимошенко в Брюсселль оплачен партией "Батькивщина".

Об этом сообщила пресс-служба партии в ответ на запросы журналистов.

"Решение воспользоваться чартерным рейсом мотивировано тем, что график Юлии Тимошенко сейчас абсолютно зависим от погоды в Генеральной прокуратуре", - цитирует сообщение Украинская правда.

"Посему очевидна была необходимость иметь люфт времени для вылета, обеспечить который привязкой к обычному рейсу было бы невозможно", - объясняет пресс-служба "Батькивщины".

Украинская правда пишет, что сама Тимошенко, вылетая в Брюссель в среду, не ответила на вопрос, сколько стоит и каким образом оплачивается ее перелет, а посоветовала обратиться к руководителю своей службы Михаилу Ливинскому.