Тимошенко заявила, что обязательно обманет «ожидания Януковича»

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не будет использовать свою поездку в Брюссель, чтобы покинуть Украину и таким образом избежать уголовного преследования со стороны Генеральной прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам в аэропорту «Киев» (Жуляны) перед отлетом в Брюссель.

«Я могу твердо сказать, что Президент Украины может на такое счастье даже не рассчитывать. Я обязательно вернусь в пятницу в Украину», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» сообщила, что планирует выступить на саммите Европейской народной партии и информировать лидеров стран Евросоюза о внутренней ситуации в Украине.

«Мне кажется очень важным сейчас, чтобы лидеры Европейского Союза осознавали, насколько сложная ситуация в Украине, и лучше не ждать, когда действующий Президент будет расстреливать мирных демонстрантов, которые сегодня уже, к сожалению, в Украине доведены до отчаяния, а лучше делать превентивные мероприятия для того, чтобы прекратить развитие авторитарного режима в Украине», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что в Брюсселе планирует провести встречи с председателем Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ, президентом Европейского совета Германом ван РОМПЕЕМ, комиссаром по вопросам расширения ЕС Штефаном ФЮЛЕ.