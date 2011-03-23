Мороз надеется, что дело Гонгадзе будет юридически завершено

Почетный председатель Социалистической партии Украины, бывший председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ надеется, что уголовное дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе все-таки будет “юридически завершено”.

Об этом говорится в обнародованном на сайте СПУ комментарии А.МОРОЗА по поводу возбуждения уголовного дела в отношении бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ.

“Я не должен заниматься классификацией обвинений в отношении кого-либо, но сейчас могу выразить надежду на то, что дело Г.Гонгадзе все-таки будет завершено. Завершено юридически, потому что в общественном сознании оно получило полное определение еще лет десять назад. Как все понимают, без притянутых за уши «вмешательств» ЦРУ, ФСБ и т.д.”, - отметил А.МОРОЗ.

“Это – украинское дело. Дело нашей власти", - подчеркнул почетный председатель СПУ.

А.МОРОЗ отметил, что "по делу Г.Гонгадзе следствию нельзя было обойти вниманием записи в кабинете Л.КУЧМЫ, ведь оно именно оттуда и появилось”.

“Фактически следствие признало записи вещественными доказательствами. Это принципиально важно и юридически обоснованно”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего Президента Украины Л.КУЧМЫ. По словам первого заместителя генпрокурора, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Г.Гонгадзе.

Р.КУЗЬМИН также сообщил, что Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, Р.КУЗЬМИН сегодня заявил, что записи бывшего охранника экс-президента Украины Л.КУЧМЫ Николая МЕЛЬНИЧЕНКО признаны вещественными доказательствами по делам, возбужденным по убийству Г.Гонгадзе.

Осенью 2000 года А.МОРОЗ представил в Верховной Раде записи Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, якобы сделанные им в кабинете Л.КУЧМЫ. По утверждению Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, в записях речь идет об устранении журналиста Г.Гонгадзе. После этого “кассетного скандала” Н.МЕЛЬНИЧЕНКО переехал в США, но позже вернулся на родину.