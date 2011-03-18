Янукович уволил нескольких заместителей министров (список)

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня подписал ряд указов об увольнении 15 заместителей глав министерств и ведомств в рамках административной реформы.

Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ уволил Владимира ФИЧОВА с должности заместителя министра угольной промышленности Украины, Никиту КОНСТАНТИНОВА - с должности заместителя министра топлива и энергетики Украины, Владимира ИГНАЩЕНКО - с должности первого заместителя министра охраны окружающей природной среды Украины, Максима ВАКУЛЕНКО - с должности заместителя министра охраны окружающей природной среды Украины.

Президент Украины также уволил Александра РОМАНОВА с должности заместителя председателя Государственного комитета Украины по водному хозяйству, Юрия КАРАУЛА - с должности заместителя председателя Государственного агентства Украины по инвестициям и развитию.

В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины уволен Виктор БАБЕНКО с должности заместителя председателя Государственного комитета Украины по водному хозяйству (УНИАН: эта статья предусматривает, в частности, расторжение трудового договора в связи с реорганизацией учреждения, с сокращением численности или штата работников).

В.ЯНУКОВИЧ уволил Николая БАБИЧА с должности заместителя председателя Государственного комитета Украины по водному хозяйству (в соответствии с поданным им заявлением), Михаила ТОМАХИНА - с должности заместителя министра охраны окружающей природной среды Украины, Игоря КИРЮШИНА - с должности заместителя министра топлива и энергетики Украины.

В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины уволены Юлий ПРИТЫКА и Владимир БОГАТИРЬ с должностей заместителей министра юстиции Украины.

Также В.ЯНУКОВИЧ уволил Аркадия УСКОВА с должности первого заместителя председателя Государственного комитета ядерного регулирования Украины в соответствии с поданным им заявлением.

В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины уволены Олег БОНДАРЬ с должности заместителя министра транспорта и связи Украины и Виктор АНДРИАНОВ - с должности первого заместителя министра культуры и туризма Украины.