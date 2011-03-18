Кадровый резерв Януковича: сотню лучших пошлют в Гарвард

В рамках формирования Президентского кадрового резерва государственных служащих отправят в лучшие центры подготовки мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

«В рамках формирования Президентского кадрового резерва планируется начать совместную подготовку и переподготовку госслужащих с лучшими центрами подготовки мира», - сказала она.

При этом И. АКИМОВА сообщила, что с некоторыми такими центрами уже достигнуты соответствующие договоренности.

«Сегодня достигнута договоренность с представителями школы Государственного управления им. Джорджа Кеннеди при Гарвардском университете. Эта договоренность касается принятия для однонедельного тренинга 50 студентов, 50 госслужащих, которые будут отобраны на основе прозрачной, понятной и конкурентной процедуры до августа», - отметила замглавы АП.

По ее словам, после тренингов в Гарварде отобранные студенты продолжат обучение, принимая участие в тренингах в двух центрах подготовки в Европе и СНГ.

И.АКИМОВА сообщила, что принять участие в программе подготовки Президентского кадрового резерва смогут не только госслужащие, но и представители бизнеса, научной сферы, «все, кто соответствует установленным критериям», которые будут обнародованы в ближайшее время.

Она подчеркнула, что подготовка кадров в рамках данной программы будет осуществляться без использования государственных средств.

Также она сообщила, что уже в ближайшие две недели планируется завершить подготовку и зарегистрировать в Верховной Раде Украины законопроект о государственной службе, которым будут установлены соответствующие международным стандарты формирования госслужбы.