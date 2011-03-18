Наша Украина требует от Януковича вмешаться в проблему закрытия школ

Народные депутаты от партии «Наша Украина» требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА лично вмешаться в проблему закрытия школ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом говорится в депутатском обращении, подписанном членами партийной группы в парламенте.

В обращении отмечается, что ситуация с закрытием школ с украинским языком обучения в Донецкой и Луганской областях продолжает вызывать у украинской общественности большую и обоснованную обеспокоенность.

«К сожалению, после публичного обещания Президента Украины 25 февраля 2011 года в прямом эфире проекта «Разговор со страной» о том, что будет прекращено закрытие школ с украинским языком обучения, на практике ничего не изменилось», - отметили депутаты.

Они заметили, что 12 марта СМИ распространили информацию об угрозе ликвидации школы №17 с украинским языком обучения в городе Макеевка Донецкой области.

В связи с этим родители учеников этой украинской школы вынуждены были написать соответствующее протестное письмо Макеевскому городскому председателю Александру МАЛЬЦЕВУ, в котором изложили свою категорическую позицию против закрытия этого учебного заведения. В обращении излагаются и другие факты попыток власти закрыть школы в Донецкой и Луганской областях.

Учитывая изложенное, депутаты требуют от Президента лично вмешаться в эту проблему и не допустить закрытия украинских школ и грубого нарушения языковых и образовательных прав граждан Украины.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. Согласно информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет проводиться в соответствии с разработанной «Региональной дорожной картой по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».