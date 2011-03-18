К заманиванию Украины в ЕЭП подключился заместитель Путина

11:07, 18 марта 2011
Политика
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Шувалов выступил на форуме

Вступление в Таможенный Союз и Единое экономическое пространство (ЕЭП) Украине выгоднее, чем зона свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом заявил первый вице-премьер-министр России, сопредседатель экономического совета СНГ Игорь ШУВАЛОВ., выступая на международном экономическом форуме государств-участников СНГ «20 лет вместе: опыт сотрудничества и перспективы».

«Мы можем в рамках нашего тройственного союза (РФ, Беларусь, Казахстан) Украине дать намного больше, чем возможная зона свободной торговли с Евросоюзом. Мы не уговорами занимаемся, а показываем все это на практике», - сказал И.ШУВАЛОВ.

Он отметил, что эта работа будет продолжена.

И.ШУВАЛОВ призвал другие государства СНГ «серьезно» отнестись к формируемому Евразийскому союзу.

Он отметил, что Украина с прошлого года стала активнее работать в структурах СНГ.

И.ШУВАЛОВ сообщил, что Россия настаивала на определенных изъятиях с Украиной при создании зоны свободной торговли в рамках СНГ потому, что возникают некоторые сложности с софункционированием ее с Таможенным союзом и ЕЭП.

Как сообщал УНИАН, 2 марта т.г. в Брюсселе вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ провел переговоры по вопросу подготовки Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, включая создание зоны свободной торговли.

Польские эксперты считают, что участие вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА в переговорах о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом повышает шансы подписания соглашения в текущем году.

3 марта первый вице-премьер-министр России Игорь ШУВАЛОВ заявил, что Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установления единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.

15 марта на пресс-конференции в Минске премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал, что создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом может негативно отразиться на экономических отношениях Украины с Россией, Беларусью и Казахстаном.

По его словам, Россия будет вынуждена выстраивать границу для украинских товаров, если Украина и ЕС создадут зону свободной торговли.

В.ПУТИН уверен, что вести переговоры с Евросоюзом в формате Единого экономического пространства либо Таможенного союза – «это совсем другое дело».

В то же время, он отметил, что присоединение к каким-либо интеграционным объединениям является суверенным правом Украины.

Вчера, 17 марта, в ходе встречи с председателем Группы прогрессивного альянса социалистов и демократов Европейского парламента Мартином ШУЛЬЦЕМ премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина продолжает настойчиво вести переговоры с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли в рамках договора об ассоциации.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в этом направлении планы Украины остаются неизменными.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году. В начале 2008 года, после вступления Украины во Всемирную торговую организацию, стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговле, которое должно стать составной частью соглашения об ассоциации.

С 1 января 2010 в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 года таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

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