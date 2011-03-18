ВР слушает отчет председателя Фонда госимущества

Народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" заняли свои места в сессионном зале, и Верховная Рада сейчас заслушивает информацию председателя Фонда государственного имущества Украины Александра РЯБЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ФГИУ отчитывается относительно приватизации объектов государственной собственности в 2010-2011 году.

В правительственной ложе присутствуют члены Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНИАН, перед этим депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" собрались возле трибуны Верховной Рады, где выступал первый заместитель председателя этой фракции Андрей КОЖЕМЯКИН с заявлением.

Некоторые из депутатов фракции держат плакат: «Требуем индексацию пенсий и зарплат на 42%!»

Ранее депутаты от БЮТ зарегистрировали в ВР проект закона «Об индексации пенсий, заработных плат и социальных выплат на уровень инфляции» и настаивают на его срочном принятии.

По данным "БЮТ-Батькивщины”, реальный показатель инфляции в Украине составляет 42% против задекларированного властью уровня в 9%.