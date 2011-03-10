Онопенко опровергает упреки в свой адрес на 25 страницах

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО отвергает упреки группы судей ВСУ, которые инициируют его отставку с должности.

Аргументы В.ОНОПЕНКО по этому поводу содержатся в его «Объяснении по поводу вопросов, затронутых в представлении о выражении недоверия председателю Верховного Суда Украины В.В.ОНОПЕНКО (в порядке части восьмой статьи 43 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»)», текст которого есть в распоряжении УНИАН.

В частности, В.ОНОПЕНКО заявляет, что представление о выражении ему недоверия не является мотивированным, что противоречит части третьей статьи 43 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Характеризуя это представление, В.ОНОПЕНКО отмечает, что его мотивация «носит декларативный и противоречивый характер, большинство его положений являются вообще надуманными, высказанные в нем утверждения не отвечают действительности, а выводы являются безосновательными – они должным образом не обоснованы и не подкреплены конкретными фактами и доводами».

В.ОНОПЕНКО отмечает, что такие обвинения, как полное самоустранение от какого-либо участия в процессе законодательного обеспечения судебной реформы; отсутствие четкой и бескомпромиссной позиции и непоследовательность в отстаивании позиции ВСУ и интересов системы судов общей юрисдикции, нежелание проводить конструктивный диалог на всех стадиях такого обеспечения, следствием чего стало лишение ВСУ подавляющего большинства полномочий; необеспечение надлежащей организации процесса осуществления судопроизводства в ВСУ, что привело к накоплению судебных дел; неподобающее исполнение полномочий председателя ВСУ, которые создавали бы механизмы для улучшения состояния дел в судебной системе, и преимущественно политический характер его деятельности как председателя ВСУ, что привело к политизации деятельности ВСУ, - не отвечают действительности и опровергаются фактическими данными, перечень которых он обстоятельно приводит в своем объяснении на 25 страницах.

Подытоживая изложенное в объяснении, председатель ВСУ заявляет, что его аргументы являются основанием для однозначного вывода о том, что инициирование вопроса о выражении ему недоверия лишено каких-либо правовых оснований, а вынесенное на рассмотрение Пленума Верховного Суда Украины представление является фактически и юридически необоснованным.

Как сообщал УНИАН, на 11 марта запланирован Пленум Верховного Суда Украины по вопросу выражения недоверия председателю суда В.ОНОПЕНКО, которое инициируется группой судей ВСУ.