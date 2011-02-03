Королевская: то, что было нормой 10 лет назад, сейчас – стандарты нищеты

Приоритетом работы очередной сессии Верховной Рады Украины должно стать принятие законов, направленных на улучшение делового климата в стране и стабилизацию ситуации в малом и среднем бизнесе. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на брифинге в Верховной Раде Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы комитета, по ее мнению, в 2011 году Верховная Рада должна сконцентрироваться на том, чтобы уже принятые законы, наконец, заработали. «По количеству принятых законов наш парламент уже может войти в Книгу рекордов Гиннеса. Но проблема в том, что большинство важных и нужных для экономики законов не работает. Это происходит из-за ожесточенного сопротивления бюрократов, которые любыми способами затягивают принятие подзаконных актов», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она также назвала законы, принятие которых в 2011 году позволит серьезно улучшить бизнес-климат в Украине и стабилизировать ситуацию, сложившуюся с неопределенным статусом малого и среднего бизнеса. «В первую очередь – это закон об упрощенной системе налогообложения. Нами разработаны основные критерии закона, в обсуждении которых приняли участие представители более 200 общественных организаций. Мы надеемся, что в феврале удастся провести дискуссию в Верховной Раде и принять этот важный документ, который не позволит власти уничтожить упрощенную систему налогообложения и даст возможность развиваться предпринимательству», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Среди документов, принятие которых нельзя откладывать, Н.КОРОЛЕВСКАЯ назвала закон о саморегулирующихся организациях: «Это закон, который позволит передать часть государственного регулирования общественным организациям. Это позволит повысить ответственность бизнеса и освободить его от необходимости постоянно обращаться за разрешениями к чиновникам».

Также задачей февраля 2011 года глава парламентского комитета считает утверждение новых принципов формирования потребительской корзины, которая не пересматривалась с 2000 года. «То, что считалось нормальным 10 лет назад, сегодня – стандарты нищеты, которые ориентированы на выживание в условиях военного времени. Поэтому я зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, который требует пересмотра критериев формирования потребительской корзины и позволит создать новый уровень социальной ответственности государства», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также народный депутат настаивает на том, что игорный бизнес в Украине должен быть закрыт. «Несмотря на то, что в Украине принят закон о запрете игорного бизнеса, по всей стране работают казино и залы виртуальных игровых автоматов, замаскированные под интернет-клубы. Более того, у нас имеется информация о том, что этот незаконный бизнес хотят легализировать, дать ему «законодательную крышу». Кабинет министров в ближайшие 2-3 недели внесет свой вариант законопроекта «О деятельности по организации и проведению азартных игр в специально отведенных для этого игорных зонах». Моя позиция – только после полной ликвидации теневого нелегального игорного бизнеса можно начинать обсуждение моделей существования этого вида деятельности в нашей стране».