Бильдт: у политиков Европы есть серьезные вопросы к делу Тимошенко

Министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ считает недопустимым факт запрета лидеру партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО на поездку в Брюссель.

Об этом он заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе на торжественном собрании по случаю 50-летия Ассоциации европейских студентов-демократов.

“Тот факт, что ей было запрещено приехать, конечно, недопустимый”, - сказал министр.

“Это было бы невозможно ни в одной европейской стране в тех условиях, которые я могу видеть”, - добавил К.БИЛЬДТ.

По его словам, у политиков Европы есть “серьезные вопросы” по делу относительно Ю.ТИМОШЕНКО. “Мы говорили власти в Киеве достаточно много, что мы считаем, что есть очень серьезные вопросы по этому поводу”, - сказал он.

Министр также отметил, что у него есть существенные подозрения относительно политической основы по делу Ю.ТИМОШЕНКО. “Подозрения здесь есть, это – абсолютная правда”, - сказал К.БИЛЬДТ.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура отказала Ю.ТИМОШЕНКО в возможности посетить Брюссель, где она планировала провести ряд встреч, в частности, с Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ.

По информации Отдела связей со СМИ Генпрокуратуры, следователь мотивировал свой отказ тем, что на указанное время назначены следственные действия по делу. Кроме того, есть оперативные данные о том, что Ю.ТИМОШЕНКО намерена воспользоваться поездкой за границу, чтобы покинуть Украину и уклониться от следствия, отмечалось в сообщении Генпрокуратуры.