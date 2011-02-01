Депутаты ЕП о деле Тимошенко: команда Януковича не поняла

Депутат Европарламента, глава делегации Европарламента по связям с Украиной(группа европейских консерваторов и реформистов, Польша) считает, что запрет Юлии ТИМОШЕНКО посетить Брюссель является очень плохим сигналом.

Такое мнение П.КОВАЛЬ высказал в комментарии корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Не разрешить госпоже ТИМОШЕНКО приехать в Брюссель – это очень плохой сигнал. Он демонстрирует, что команда (Президента Украины – УНИАН) Виктора ЯНУКОВИЧА не поняла, на сколько важным для позитивного имиджа Украины в Европейском Союзе являются и правительство, и оппозиция», - сказал депутат.

«Попытки исключить оппозиционных лидеров и политиков из общественной жизни, в конце концов, обернутся против нынешних властей», - добавил П.КОВАЛЬ.

Депутат Европарламента, член делегации Европарламента по связям с Украиной Ян КОЗЛОВСКИ (группа народных партий, Польша) считает, что решение, которым лидеру оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО было запрещено посетить Брюссель, не отвечает принципам демократии.

“Для меня это не только огорчающее решение, но и решение, вызывающее обеспокоенность. Такие действия против политических оппонентов не отвечают принципам демократии, и мы не можем принять такого типа политически мотивированного давления против лидера оппозиции”, - заявил он.

Вместе с тем, депутат выразил надежду, что Украина все-таки будет следовать демократическим принципам, которые имеют важнейшее значение для Европейского Союза, а запрещение на передвижение для бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО будет отменено.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура отказала Ю.ТИМОШЕНКО в возможности посетить Брюссель, где она планировала провести ряд встреч, в том числе с Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ.

По информации Отдела связей со СМИ Генпрокуратуры, следователь мотивировал свой отказ тем, что на указанное время назначены следственные действия по делу. Кроме того, есть оперативные данные о том, что Ю.ТИМОШЕНКО намерена воспользоваться поездкой за границу, чтобы покинуть Украину и уклониться от следствия, отмечалось в сообщении Генпрокуратуры.