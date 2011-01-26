В ГПУ рассказали, почему следователь отказал Тимошенко

В Генеральной прокуратуре заявляют, что отказали лидеру “Батьківщини”, экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО в поездке в Брюссель из-за ненадлежаще оформленного ходатайства.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении ГПУ.

“Вчера во время допроса следователь отказал Ю.ТИМОШЕНКО в удовлетворении ее ходатайства о возможности поездки в Брюссель, поскольку она представила приглашение без надлежащего оформления”, - подчеркнули в Генпрокуратуре.

При этом в ГПУ добавили, что давать разрешение на выезд лицу, находящемуся на подписке о невыезде, – не обязанность, а право следователя, то есть его прямая процессуальная компетенция.

Кроме того, в Генпрокуратуре настаивают, что следователи 17 января этого года возобновили производство по уголовному делу в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по ее просьбе и обращению ее адвоката.

Также следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры не удовлетворил ходатайства Ю.ТИМОШЕНКО о закрытии уголовного дела, возбужденного в отношении нее по обвинению в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекших тяжелые последствия).

Что же касается заявления Ю.ТИМОШЕНКО о том, что следователи не позволяют экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО проводить конфиденциальные встречи со своим адвокатом, то в ГПУ заявили, что оно не отвечает действительности. “Юрий ЛУЦЕНКО вчера находился на допросе у следователя вместе со своим адвокатом”, - утверждают в Генпрокуратуре.

“Все эти и другие обвинения Ю.ТИМОШЕНКО в адрес прокуратуры являются ни чем иным, как попытками осуществить давление на следствие и попыткой его дискредитации”, - говорится в сообщении.