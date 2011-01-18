Эксперт напоминает оппозиционерам: где два украинца, там три гетмана

Эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА считает, что анонсированное объединение политических партий “Фронт Змін” Арсения ЯЦЕНЮКА, “Гражданская позиция” Анатолия ГРИЦЕНКО, Европейской партии Николая КАТЕРИНЧУКА и Украинской республиканской партии «Собор» Анатолия МАТВИЕНКО в одну политическую силу может негативно отразиться на украинской оппозиции.

В комментарии, переданном УНИАН, эксперт отметил, что такое объединение можно хорошо описать народной мудростью: «Где два украинца, там три гетмана»,

В.ЗАСТАВА напомнил, что каждый из вышеназванных политиков в свое время начинал «сольную политическую карьеру», дистанцируясь от «Нашей Украины», создавая личную партию.

«Поэтому данное объединение уместнее называть «объединением четырех гетманов», - считает эксперт.

По его словам, что-то подобное уже происходило в современной истории Украины. В.ЗАСТАВА напомнил о создании в 1999 году, накануне президентских выборов, «Каневской четверки» Евгения МАРЧУКА, Александра МОРОЗА, Александра ТКАЧЕНКО и Владимира ОЛИЙНЫКА.

«Некоторые эксперты считают «Каневскую четверку» технологическим проектом штаба тогдашнего Президента Украины Леонида КУЧМЫ», - добавил он.

Говоря о политических перспективах нового политического объединения, эксперт Института Горшенина отметил: «Новая политическая команда, еще не объединившись, начала с достаточно резкого противопоставления себя и Юлии ТИМОШЕНКО, отрицая ее оппозиционность, что говорит о квазиоппозиционном характере нового политпроекта».

По словам эксперта, с одной стороны, сам факт появления подобного союза свидетельствует о том, что политическая конкуренция в стране, несмотря на все старания власти, все еще существует. С другой же стороны, существует реальная опасность того, что деятельность нового объединения может уничтожить, и без того утратившую свой вес, реальную украинскую оппозицию, считает В.ЗАСТАВА.