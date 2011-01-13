Верховная Рада приняла закон о доступе к публичной информации

Верховная Рада Украины приняла закон о доступе к публичной информации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 408 народных депутатов из 433, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед рассмотрением этого вопроса представители журналистских организаций в ложе прессы вывесили плакат «Доступ к информации сейчас или никогда».

В свою очередь председательствующий на заседании ВР первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК сказал, что журналисты могут у себя в редакциях вывешивать плакаты, а не делать этого в парламенте. «Мы и без вас знаем, что делать», - сказал А.МАРТЫНЮК.

После того, как плакат был вывешен, к журналистам подошли представители комендатуры и попросили свернуть плакат. После небольшого спора представители комендатуры все же свернули плакат.

Как отметил перед принятием закона председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО, этот документ предусматривает, что любая информация, которой владеет чиновник, априори должна быть доступной для общества.

В то же время, по словам А.ШЕВЧЕНКО, это не касается секретной информации, конфиденциальной информации, служебной информации. Кроме того, отметил он, максимально открытой для граждан должна быть вся информация об использовании бюджетных средств.