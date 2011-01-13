Freedom House исключил Украину из группы «свободных стран»

БЮТ заявляет, что Украина усилиями Президента Виктора ЯНУКОВИЧА оказалась среди 25 стран, которые в прошлом году продемонстрировали поражающий упадок демократии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

В частности, как констатируют в БЮТ, в ежегодном рейтинге свободы, который составляет американская организация Freedom House, Украина выпала из группы «свободных стран».

“Следовательно, ЯНУКОВИЧ уже вписал свое имя в рейтинг врагов свободы, и никакие показательные и пустые «комиссии по укреплению» уничтоженной им демократии не спасут его репутацию”, - подчеркивается в сообщении.

По словам БЮТовцев, “ЯНУКОВИЧ уже обеспечил Украине последнее место среди европейских стран в рейтинге экономических свобод (исследование Heritage Foundation и Wall Street Journal)”.

Также В.ЯНУКОВИЧ “организовал наибольший упадок демократии среди всех стран Европы в рейтинге демократии стран мира («Democracy Index 2010», Economist Intelligence Unit, по версии издания «Экономист»)”, говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в БЮТ, “персональная заслуга ЯНУКОВИЧА - падение Украины на 42 ступеньки в рейтинге свободы слова, который составляют "Репортеры без границ".

“Объективные международные рейтинги являются справедливой и адекватной оценкой полного провала политического, социального и экономического курса ЯНУКОВИЧА”, - подчеркивается в сообщении.

Что касается рейтинга «Фридом хаус», то, по убеждению БЮТ, В.ЯНУКОВИЧ “вернул страну на десятилетие назад, отбросив нас в группу лишь «частично свободных стран», в которой мы находились до 2004 года”.