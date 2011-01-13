Эксперт: в Словакии следят за действиями украинской власти

Словацкий политический эксперт, президент Института проблем общественных отношений (г. Братислава) Григорий МЕСЕЖНИКОВ заявляет, что сообщения о действиях украинской власти по отношению к представителям оппозиции вызывают обеспокоенность в его стране и могут иметь негативные последствия для международного имиджа Украины.

Об этом Г.МЕСЕЖНИКОВ заявил в интервью корреспонденту УНИАН.

Эксперт отметил, что тема внутриполитической ситуации в Украине является актуальной в словацком обществе и широко освещается в местных СМИ.

“Естественно, определенную настороженность это вызывает. Ведь одно дело, когда правоохранительные органы пытаются в соответствии с требованиями закона наводить порядок. Но когда это касается представителей бывшего правительства, это может свидетельствовать о политическом реванше, попытках ограничить деятельность оппозиции и помешать нормальному политическому процессу”, - сказал Г.МЕСЕЖНИКОВ.

Он сообщил, что на данный момент правоохранительные органы Словакии также проводят расследование нескольких уголовных дел против представителей предыдущего правительства, политические силы которых находятся в оппозиции. “Но у нас политический аспект отделен от уголовного преследования за экономические преступления”, - заметил политолог.

По его мнению, если станет очевидным или будет доказано, что уголовные преследования украинских оппозиционеров осуществляются по политическим мотивам, это негативно отразится на международном имидже Украины.