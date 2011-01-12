Блаживский говорит, что Луценко сидит в СИЗО не со смертниками

Исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Евгений БЛАЖИВСКИЙ заявляет, что информация о содержании бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в Лукьяновском СИЗО, в секторе, где находятся приговоренные к вечному лишению свободы, не отвечает действительности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента во время предоставления информации относительно оснований для возбуждения уголовных дел в отношении отдельных граждан Украины и взятие их под стражу.

По словам Е.БЛАЖИВСКОГО, также не отвечает действительности информация о том, что Ю.ЛУЦЕНКО находится «под постоянным видеонаблюдением».

Он отметил, что на данный момент «ЛУЦЕНКО содержится в камере для лиц, нуждающихся в дополнительных мерах безопасности в киевском следственном изоляторе». Он отметил, что камера рассчитана на три человека, поэтому вместе с ним содержатся бывшие правоохранители.

Е.БЛАЖИВСКИЙ отметил, что «состояние здоровья ЛУЦЕНКО удовлетворительное».

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря подразделением СБУ «Альфа» возле его дома в Киеве.

Ранее Ю.ЛУЦЕНКО было выдвинуто обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, приведшее к тяжелым последствиям).

27 декабря Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО еще одно уголовное дело - по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря адвокат заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО выдвинуто обвинение в злоупотреблении властью по новому уголовному делу, возбужденному в результате расследования дела об отравлении экс-Президента Виктора ЮЩЕНКО. Как сообщил адвокат, из дела об отравлении В.ЮЩЕНКО выделен отдельный эпизод, по которому возбуждено уголовное дело и Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение по ст. 364 ч. 3 Уголовного кодекса Украины.

Ю.ЛУЦЕНКО содержится в Лукьяновском СИЗО.