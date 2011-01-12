Экс-мэру Тернополя продолжат платить зарплату

Экс-мэр Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ будет продолжать получать зарплату городского председателя на прежнем месте работы в связи с невозможностью трудоустроиться.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, несмотря на завершение срока полномочий Р.ЗАСТАВНОГО в должности мэра, он и дальше будет получать 6 тыс. грн.

Соответствующее распоряжение подписал нынешний городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ. Основанием для этого стало заявление экс-мэра с просьбой о дальнейшей выплате средств и справка с предыдущего места работы - ОАО «Птицефабрика «Тернопольская» - о невозможности трудоустройства. Согласно законодательству, 100-процентный уровень зарплаты Р.ЗАСТАВНЫЙ сможет получать в течение полугода, пока не найдет работу.

Сам Р.ЗАСТАВНЫЙ обнародование такой информации пресс-службой горсовета считает неэтичным. «Эту информацию распространили именно в то время, когда у тернополян возник вопрос - за что была назначена 100% надбавка членам исполкома городского совета за какие-то особые заслуги, тогда как они проработали всего 10 дней. И меня начинает совесть мучить, что, собственно, нашему исполкому нужно было назначить надбавку, ведь работали так, что бюджет за 4 года увеличили в 2,4 раза, а я поскупился. А здесь к власти пришли люди без лишней скромности», - сказал Р.ЗАСТАВНЫЙ.

Корреспонденту УНИАН он сообщил, что несмотря на написанное им заявление и подписанное распоряжение действующего мэра, еще до сих пор ни одной копейки не получал. «Если на то пошло, то мне следует обратиться в прокуратуру, что ни разу начисление не состоялось, хотя уже зарплату я бы должен был получить», - отметил Р.ЗАСТАВНЫЙ.

Он добавил, что положенную ему зарплату не собирался получать лично, а написал заявление, чтобы эти средства сразу перечисляли в два благотворительных фонда и на проведение беспроводного Интернета в центре города, которым люди могут пользоваться бесплатно.

Р.ЗАСТАВНЫЙ также заверил, что фактически уже не является совладельцем ОАО «Птицефабрика «Тернопольская», а также не является акционером кондитерской Тернопольской кондитерской фабрики ОАО «ТерА» (ОАО «ТерА» владеет 30% акций ОАО «Птицефабрика «Тернопольская» – УНИАН).

«Зная, какие настроения нынешней местной власти, я понимаю, что этим предприятиям жить не дадут. Поэтому я принял решение, чтобы оставили в покое целые коллективы, акции продать, а часть обменять. Жена тоже не будет иметь акций. Это будет не формальная продажа акций, я полностью выхожу из владельцев», - утверждает Р.ЗАСТАВНЫЙ.

Он добавил, что, кроме этих предприятий, имеет другую собственность – за пределами Тернополя.

«Буду концентрироваться на развитии этого бизнеса. Кроме того, основал новый бизнес, не исключаю трудоустройства в Киеве, где мы с партнерами работаем над предоставлением консультаций по управлению крупными предприятиями. Раз действующей власти не нужен мой опыт – начиная от банковского работника и заканчивая опытом городского председателя», - подытожил Р.ЗАСТАВНЫЙ.