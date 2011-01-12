Азаров хочет постоянно быть на коне, независимо от погоды

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым в текущем году начать серьезную модернизацию агропромышленного комплекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

“2011 год должен стать своего рода «рубиконом», с которого начнется коренная модернизация отечественного агропромышленного производства”, - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что на сегодняшний день продуктивность сельхозпроизводства в Украине в 3-5 раз ниже, чем в странах Европы. “Дальше такую отсталость и сокращение темпов развития отрасли терпеть невозможно”, - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день технологии, используемые при производстве аграрной продукции, не гарантируют продовольственную безопасность страны. «Мы постоянно балансируем на грани: дал Бог благоприятные погодные условия – мы на коне, не дал – мы латаем дыры на продовольственном рынке», - сказал глава правительства.

Он также отметил, что для обеспечения продовольственной безопасности страны необходимо проанализировать и откорректировать баланс посевов сельхозкультур.

«Позволить, чтобы украинская земля была истощена для экспорта рапса и подсолнечника в Европу, и чтобы одновременно не хватало на гречку (площадей – УНИАН), мы не имеем права», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что за формирование необходимого баланса посевных площадей для различных культур лично отвечает министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.